Rischio Covid tra le fila avversarie, domenica di riposo per il Fiorenzuola

Il Fiorenzuola non scenderà in campo domenica prossima per la sfida con il Serravezza che sarebbe stata valida per il quinto turno del girone D di serie D. Sono i toscani ad aver chiesto, e ottenuto, il rinvio della partita che si sarebbe dovuta disputare nella cittadina lucchese. La presenza di un dirigente di campo positivo al test sierologico ha indotto il club procedere con la richiesta di stop. Il confronto sarà recuperato l’11 novembre prossimo. Oltre a quella che avrebbe dovuto vedere all’opera l’undici di Tabbiani, anche Bagnolese-Correggese e Prato-Ghivizzano sono rinviate. Sperando che non se ne aggiungano altre nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre.

