Slitta il via ai campionati: la Serie A2 e la B dal 22 novembre

L’allarme lanciato dalla curva dei contagi arriva sotto canestro. A qualsiasi livello. Così, i campionati di serie A2 e di serie B, al via il 15 novembre, cominceranno una settimana dopo. Ma la vera notizia è lo slittamento a fine novembre di tutti i tornei regionali, dalla serie C in giù, e di tutti quelli giovanili, dall’Under 20 all’Under 13. Questo è quanto emerso al termine del Consiglio federale, tenuto a Roma. Il testo del comunicato: «Il Consiglio Federale, preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali FIP, dispone il rinvio dell’inizio di tutte le gare dei Campionati ad organizzazione Territoriale, di ogni ordine e grado, alla data del 29 novembre prossimo. La Federazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sul territorio nazionale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Resta inteso che le Società, nell’ambito della rispettiva

