Bakery e Fiorenzuola si affrontano nel derby. L’Assigeco ospita Milano

E’ una domenica caratterizzata dall’alto coefficiente di spettacolo quella che si preparano a vivere gli amanti del basket piacentino: alle 18.00, infatti, scatterà la terza giornata di Supercoppa, con sfide che si preannunciano “caldissime”.

Mentre in Serie A2 l’Assigeco Piacenza ospiterà alle 18.00 al Palabanca Urania Milano (squadra che sta attraversando un super momento di forma), in Serie B andrà in scena al PalaMagni – a porte chiuse – il primo derby della stagione tra Fiorenzuola e Bakery. I padroni di casa, in questo girone eliminatorio, non hanno ancora raccolto successi nonostante abbiano sempre dimostrato spirito battagliero e buoni colpi. I biancorossi, invece, dopo aver vinto il primo incontro, non sono potuti scendere in campo per gara 2 contro Vogevano, con la sfida che è slittata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata tra le fila dei lombardi.