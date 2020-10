Dilettanti, programma falcidiato dai rinvii. Derby a Vigolo, esordio Sannazzarese

Nuova domenica caratterizzata da tanti rinvii per il calcio dilettantistico nostrano, flagellato ovviamente dalla situazione legata all’andamento della pandemia. Tutti i risultati saranno aggiornati in tempo reale sul portale Libertasport.it. Calcio d’inizio che questa volta scatterà alle 14.30 per tutti, serie D a parte dove però ci sono importanti novità.

Si ferma infatti il Fiorenzuola che avrebbe dovuto affrontare il Seravezza in una gara valida per il quinto turno del girone D: i toscani però hanno chiesto e ottenuto il rinvio a causa della presenza di un caso Covid sospetto da parte di un collaboratore a contatto con il gruppo squadra. Non sarà la sola sfida a saltare visto che anche Bagnolese-Correggese e Prato-Ghivizzano sono rinviate.

In Eccellenza, soltanto una gara rimasta in calendario e nessuna piacentina che scenderà in campo. Per il Nibbiano Valtidone deve ancora arrivare il giorno dell’esordio stagionale.

In Promozione, per ora, programma completo; spicca il derby tra Vigolo e Bobbiese, mentre l’Alsenese riceve la visita del Tonnotto. Impegni interni anche per Gotico e Pontenurese, rispettivamente con Il Cervo e Pallavicino. Per la Castellana Fontana, al Soressi, duello con il Carignano.

In Prima Categoria, tornano in campo Chero e Sannazzarese, nelle scorse settimane colpite dall’incursione del Covid-19. I nerorazzurri, all’esordio, saranno di scena sul campo di Borgonovo mentre i valdardesi ricevono la visita del rinfrancato Rottofreno reduce dalla bella vittoria sul Fidenza che invece sarà avversario della Spes Borgotrebbia. Derby tra Pontolliese Gazzola e Vigolzone che promette scintille, interessante anche il confronto tra Sporting e Sarmatese.

In campo anche il girone A e il girone B di Seconda Categoria, fermo invece il torneo di Terza dopo le misure adottate dal Governo con l’ultimo Dpcm approvato dal premier Conte.