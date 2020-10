Gonzi di testa e Corradi da calcio di rigore. Lecco-Piace 0-2

Gara in corso



Si è chiuso il primo tempo del Rigamonti Ceppi con il Piacenza avanti di due gol: decide fino ad ora la rete siglata da Gonzi al 21′ con un gran colpo di testa propiziato dal cross da destra di Palma che ha trovato sul secondo palo l’ex Albino Leffe, oltre al rigore trasformato da Corradi al 40′. Un tiro dagli undici metri concesso per un netto tocco di mano in area di un difensore di casa. Piace che si è ben disimpegnato nel corso dei primi 45 minuti con l’undici di D’Agostino che ha faticato a trovare spazi tra le maglie di Bruzzone e soci anche dopo la prima rete. Piace d’autorità e Vettorel mai chiamato in causa. Solo un brivido nel finale dopo una punizione di Giudici deviata dalla barriera e pallone sul fondo di pochissimo.

CALCIO LECCO-PIACENZA CALCIO 0-2

MARCATORE Gonzi al 21′ e Corradi su rigore al 40′ p.t.

LECCO (3-4-3) Bertinato; Celjak, Marzorati, Capoferri; Nesta, Moleri, Galli, Giudici; Mangni, Capogna, D’Anna, (Pissardo, Lora, Mastroianni, Malgrati, Marotta, Porru, Merli Sala, Purro, Haidara, Raggio, Kaprof, Bolzoni). All. D’Agostino.

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Corradi; Ghisleni, Gonzi. (Stucchi, Martinbianco, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Maritato, Pedone, Lamesta, Villanova, Babbi, Ballarini). All. Manzo (in panchina Lunardon)

ARBITRO Di Marco di Ciampino.

NOTE Angoli 5-1