Milano passa al Palabanca: supercoppa finita per Assigeco. Super Bakery nel derby. FOTO

Finisce la Supercoppa dell’UCC Assigeco Piacenza che nell’incontro decisivo per il passaggio del turno cede per 84-77 contro un’Urania Milano che, trascinata dai 24 punti di Wayne Langston, andrà a giocarsi le Final Eight a Cento. I miglioramenti fatti dai biancorossoblu devono comunque lasciare soddisfatto coach Salieri, che nell’ultimo periodo ha visto la squadra riemergere dal -22 con tanta energia e spirito di gruppo. Sugli scudi un ottimo Markis McDuffie, autore di 24 punti, e Tommaso Guariglia, che chiude con 14.

In serie B, nel derby tra Bakery e Fiorenzuola, i biancorossi hanno prevalso con il punteggio di 80-62. Vittoria che conferma la forza della squadra di Campanella che si avvicina al campionato con certezze ulteriori, in attesa di recuperare la sfida valida per il secondo turno di Supercoppa, rinviata a causa di alcuni problemi legati al Coronavirus tra le fila del Vigevano.