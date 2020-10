Piace ancora orfano di mister Manzo a caccia di punti al Rigamonti Ceppi

Settimo turno per questo strano campionato di serie C con il Piacenza che oggi sarà di scena, dalle 17.30, al Rigamonti Ceppi, tana del Lecco reduce dal ko rimediato nel turno infrasettimanale con il Pontedera. Biancorossi che, dopo il pari interno con l’Olbia, vanno a caccia di punti che possano allontanare la zona pericolo di graduatoria. Piace che dovrà fare a meno di Maio, ancora alle prese con un fastidioso infortunio muscolare, ma che potrà contare sul neo acquisto Maritato che si accomoderà in panchina. Non ci sarà nemmeno questa volta mister Manzo che da oltre due settimane risulta positivo al Coronavirus, a dirigere la squadra sarà il vice Lunardon. Queste le probabili formazioni:

CALCIO LECCO-PIACENZA CALCIO

LECCO (4-3-3) Bertinato; Merli Sala, Marzorati, Capoferri; Celjak, Marotta, Moleri, Giudici; Mangni, Capogna, Kaprof (Pissardo, Malgrati, Porru, Purro, Raggio, Bolzoni, Del Grosso, Galli, Lora, Nesta, Haidara, Mastroianni). All. D’Agostino.

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti; Corbari, Miceli, Corradi; Palma; Gonzi, Siani. (Stucchi, Martinbianco, Daniello, Saputo, Renolfi, D’Iglio, Pedone, Losa, Ballarini, Villanova, Lamesta, Ghisleni, Galazzi, Healtley, Babbi, Maritato). All. Manzo (in panchina Lunardon)

ARBITRO Di Marco di Ciampino