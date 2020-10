Stasera ancora calcio su Telelibertà: Piace e tanto calcio dilettanti

Ancora nella “versione anti-covid”, con gli ospiti collegati a distanza con lo Spazio Rotative, vanno in onda questa sera, a partire dalle 20.15, le due trasmissioni di Telelibertà interamente dedicate al calcio piacentino. Con Corrado Todeschi alla conduzione, si partirà con Zona Piace che sarà occasione per analizzare la sfida dei biancorossi di ieri con il Lecco, ma anche dell’incontro disputato nel turno infrasettimanale con l’Olbia di mercoledì scorso. Presenti protagonisti del gruppo biancorosso e ovviamente i giornalisti che seguono da vicino le vicende della formazione di mister Manzo.

Dalle 21.15 invece, ampia finestra sul calcio dilettantistico sempre più alle prese con i problemi legati alla pandemia che sta mettendo in grave difficoltà lo svolgimento di tutti i tornei. Come sempre, tante immagini dai campi con la riproposizione delle azioni salienti dei principali match della giornata appena trascorsa, oltre all’intervento di numerosi ospiti che animeranno il dibattito.

