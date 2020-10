Domenica probabile esordio di Baranowicz: “Non vedo l’ora di giocare”

Manca ancora l’ufficialità ma l’impressione, stando alle recenti indiscrezioni, è che il nuovo palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Michele Baranowicz, esordirà in biancorosso domenica prossima in occasione della sfida interna delle 18.00 contro Padova.

Il tanto atteso tesseramento, infatti, è atteso nelle prossime ore, e così l’ultimo arrivo in casa piacentina potrà finalmente prendersi la regia della squadra di coach Bernardi.

“Non vedo l’ora di tornare in campo – ha spiegato il palleggiatore piemontese – e di far parte al 100% di questo gruppo. Spero davvero di giocare già da domenica. Che idea mi sono fatto della squadra? Il gruppo è molto forte, con individualità importanti che hanno già fatto grandi cose in passato. La vittoria contro Vibo Valentia, poi, ha dato una grande iniezione di fiducia a tutti. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta, dobbiamo continuare a dare il massimo e i risultati arriveranno. Dobbiamo pensare partita dopo partita, a cominciare da quella contro Padova”.

I veneti non stanno di certo attraversando un buon momento: la sconfitta contro Modena ha portato a quattro i match consecutivi senza vittoria, motivo per il quale arriveranno a Piacenza con il coltello tra i denti. “Sarà una sfida molto combattuta – commenta Baranowicz – questa Superlega ci sta abituando a sorprese e risultati inaspettati. Dovremo entrare in campo concentratati al massimo e fare il nostro gioco. L’errore più grande che possiamo fare è quello di pensare che le squadre in difficoltà possano mollare proprio adesso”.