Covid, i tassi di contagio comune per comune

È molto interessante ciò che emerge in ambito Covid, dal dettaglio per singolo territorio. Si scopre che i comuni del Piacentino presentano tassi di contagio, calcolati sulla base della popolazione residente, molto disomogenei. Per meglio dire, si incontrano zone a più alta percentuale di portatori della malattia: è il caso del “corridoio” che unisce Rottofreno, Podenzano, Gossolengo, Rivergaro e Vigolzone dove i malati di Covid risultano di parecchio in superiorità rispetto ad altre zone della provincia. Qualcuno ipotizza che, alla luce delle criticità riscontrate alle fermate e sui mezzi, la via di forte percorrenza di mezziche fanno la spola tra il territorio extraurbano e i plessi cittadini. Anche alcune sorprese come l’aumento di contagi e di persone in quarantena a Corte Brugnatella e a Farini.

I servizi completi su Libertà