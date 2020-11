All’intervallo biancorossi sotto dopo le magie di Galuppini. Piacenza-Renate 1-3

Si è chiuso il primo tempo sul risultato di 3-1 in favore del Renate. Lombardi avanti al 14′ grazie al destro da fuori di Anghileri, pareggio meritato per i biancorossi grazie al terzo centro stagionale di Corbari, bravo a incornare un ottimo cross di Visconti. E’ stato un bel Piacenza che ha sofferto soltanto nelle battute iniziali, salvo poi imporre ritmo e gioco nella seconda parte della prima frazione. Nel finale però si è scatenato Galuppini che, nel giro di tre minuti, ha riportato avanti i suoi grazie a un calcio di rigore (fallo di mano in area) e sessanta secondi più tardi grazie a uno splendido calcio di punizione dai trenta metri. Non impeccabile Vettorel, parso in ritardo sia sul gol iniziale che sulla rete conclusiva. Risultato eccessivo per quanto visto in campo, la differenza è tutta nella tecnica di Galuppini.

PIACENZA-RENATE 1-3

MARCATORI Anghileri al 14′ e Corbari al 29′ e Galuppini su rigore al 38′ e 39′ p.t.

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Gonzi; Ghisleni, Visconti. (Stucchi, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Pedone, Corradi, Maritato, Losa, Saputo, Lamesta, Babbi, Ballarini). All. Manzo (in panchina Lunardon).

RENATE (3-5-1-1) Gemello; Merletti, Silva, Possenti; Anghileri, Marano, Ranieri, Rada, Esposito; Galuppini; Maistrello. (Bagheria, Marafini, Giovinco, Sorrentino, Santovito, Fischetti, Lakti, Damonte, Confalonieri, De Sena, Guglielmotti). All. Diana.

Arbitro Crezzini di Siena

NOTE Ammoniti Silva, Visconti, Bruzzone. Angoli 2-1