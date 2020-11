Torna lo spettro Covid, ma il Piace vuole continuare a stupire. Formazioni

Torna lo spettro del Covid-19 anche all’interno del Piacenza Calcio. Con mister Manzo ancora positivo, toccherà ancora al vice Lunardon vivere una giornata da protagonista per la sfida che oggi vedrà i biancorossi opposti al Renate. Come detto però, l’individuazione di un nuovo positivo tra i giocatori ha offuscato la bella atmosfera che si è respirata in settimana, frutto della splendida vittoria di Lecco. Non si giocherà alle 15, bensì alle 17.30: misura che ha consentito un nuovo giro di tamponi, risultati tutti negativi. Si giocherà ovviamente a porte chiuse nella domenica del ritorno da grande ex di Jacopo Silva, tra i migliori in campo nella gara disputata dai neroazzurri sette giorni fa con il Livorno. Brianzoli che, dopo uno straordinario avvio di campionato, sono stati protagonisti di due ko consecutivi. La squadra di Diana è apparsa comunque in salute a dispetto dei risultati, caratterizzati anche da un pizzico di sfortuna.

Sul fronte piacentino, importante novità di formazione: Corradi parte dalla panchina, al suo posto c’è Villanova. Sul versante opposto, maglia da titolare per l’altro ex Galuppini che soffia il posto a Giovinco. Queste le formazioni ufficiali:

PIACENZA-RENATE

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Gonzi; Ghisleni, Visconti. (Stucchi, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Pedone, Corradi, Maritato, Losa, Saputo, Lamesta, Babbi, Ballarini). All. Manzo (in panchina Lunardon).

RENATE (3-5-1-1) Gemello; Merletti, Silva, Possenti; Anghileri, Marano, Ranieri, Rada, Esposito; Galuppini; Maistrello. (Bagheria, Marafini, Giovinco, Sorrentino, Santovito, Fischetti, Lakti, Damonte, Confalonieri, De Sena, Guglielmotti). All. Diana.

Arbitro: Crezzini di Siena