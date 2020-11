Dalle 20.15 torna Zona Piace. A seguire, puntata speciale di Zona Calcio

Stadi chiusi e impossibilità, per tanti di assistere alle gare delle proprie formazioni preferite a causa dei problemi legati alla pandemia, per i tifosi del Piacenza questa sera appuntamento ancora più imperdibile con Zona Piace. Con Corrado Todeschi alla conduzione, questa sera dalle 20,15, sarà tempo di analisi e approfondimenti dopo il match disputato ieri al Garilli dai biancorossi con il Renate del grande ex Jacopo Silva. Una serata che sarà ovviamente caratterizzata dall’intervento di tanti giornalisti e opinionisti, ma anche dei protagonisti della squadra di mister Manzo, quest’ultimo ancora alle prese con la positività al Covid-19.

Nonostante non si sia disputata alcuna gara nell’ambito del calcio dilettantistico, dalle 21,15 andrà in onda una nuova puntata di Zona Calcio. Si parlerà ovviamente del futuro dei nostri club, sempre più in difficoltà dopo questo blocco imposto dal Governo e anche di calcio giovanile, con i più giovani, di fatto, impossibilitati a svolgere pratiche sportive.

I due programmi saranno visibili sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà