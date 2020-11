Volley, tennis e go-kart protagonisti questa sera a Zona Sport

Volley, tennis e go-kart saranno protagonisti della puntata di martedì di “Zona Sport”, in onda alle 20.30 su Telelibertà. Nello studio del conduttore Marcello Tassi saranno collegati in video atleti piacentini ed esperti che commenteranno le varie gare e le discipline. Prima parte dedicata al volley con Iacopo Botto, schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, e Gian Luca Pasini giornalista della Gazzetta dello Sport per analizzare la recente vittoria dei biancorossi contro Padova.

Seconda parte sul tennis con Lorenzo Marchi, dirigente dell’Associazione Tennis Borgotrebbia, e Andrea Nociti maestro nazionale e direttore tecnico del Tennis Borgotrebbia. Oltre a loro ci sarà anche Luca Marazzi, uno dei 15 fisioterapisti a livello nazionale preparati dalla Federazione in tutta Italia: di questi, ben tre sono piacentini. Il Tennis Borgotrebbia ha da poco terminato la stagione, consolidandosi come scuola tennis che segue giovani talenti, e Nociti ha accompagnato Sinner (tra i migliori giovani tennisti in circolazione a livello italiano) in diversi tornei quando quest’ultimo era molto giovane.

Terza parte dedicata ai motori e al pilota di go-kart Paolo Castagnetti, che ha da poco vinto un campionato nella categoria KZ2. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.