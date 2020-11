Il Piace torna in campo: oggi arriva la Pro Patria, sfida da non sbagliare

Scatta oggi il decimo turno del campionato di serie C con il Piacenza che, rigorosamente a porte chiuse (ore 15), attende la visita della Pro Patria in una sfida che i biancorossi devono assolutamente fare propria per allontanarsi dalla zona rossa di classifica.

I ragazzi di Manzo, allenatore ancora confinato in quarantena e sostituito da Lunardon in panchina, sono reduci dal turno di riposo dopo il rinvio della sfida con la Giana Erminio; al contrario, la squadra di Javorcic arriva all’appuntamento dopo il pesante ko interno subito per mano della sorprendente Pro Sesto.

In chiave formazione, stante l’indisponibilità di Bruzzone causa squalifica, dovrebbe scattare il tempo dell’esordio dal primo istante per Saputo al centro della difesa, mentre Corradi tornerà ad agire alle spalle delle due punte, presumibilmente Gonzi e Maritato, con quest’ultimo che potrebbe rappresentare l’ulteriore novità di giornata. Tra le fila bustocche invece ci sarà il fresco ex Nicco a guidare la mediana.

Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PRO PATRIA

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Battistini, Saputo, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Corradi; Gonzi, Maritato. (Stucchi, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Pedone, Ghisleni, Villanova, Losa, Lamesta, Babbi, Ballarini). All. Manzo (in panchina Lunardon).

PRO PATRIA (3-5-2) Greco; Gatti, Lombardoni, Saporetti; Spizzichino, Nicco, Bertoni, Galli, Cottarelli; Latte Lath, Parker. (Mangano, Compagnoni, Boffelli, Brignoli, Piran, Pizzul, Ferri, Le Noci, Dellavedova, Fietta, Pisan, Castelli). All. Javorcic

ARBITRO Cherchi di Carbonia