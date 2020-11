Gas Sales Bluenergy, stasera arriva Monza per l’anticipo di Superlega

Anticipo di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che oggi alle 19.30 riceve al PalaBanca Monza, guidata da coach Massimo Eccheli.

Clevenot e compagni dopo due vittorie consecutive vogliono proseguire il trend positivo e l’obiettivo è quello di conquistare una vittoria da tre punti per continuare a muovere la classifica. Dopo un periodo di stop Alessandro Tondo è tornato a disposizione di coach Lorenzo Bernardi.

La penultima giornata del girone d’andata vede contrapposte squadre reduci da un turno di sosta a causa dei rinvii della scorsa giornata. Si tratta del terzo confronto tra i due club e al momento i precedenti sono in equilibrio con una vittoria a testa.

Nei roster figura un solo ex: Iacopo Botto, bandiera monzese dal 2012/13 al 2018/19, ora tra le fila biancorosse.

