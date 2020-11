Palbanca terra di conquista: anche Monza piega Gas Sales Bluenergy

Prosegue sulle montagne russe il campionato di Superlega della Gas Sales Bluenergy che, dopo il successo su Padova del turno precedente, cede in maniera sciagurata a Monza in un confronto nato male, che a un certo punto sembrava poter sorridere ai biancorossi ma che si è rivelato una nuova delusione per i ragazzi di coach Bernardi.

Nonostante le fiammate di Grozer e di Russel, Piacenza si è inchinato in un primo set caratterizzato anche dall’ottima prestazione dell’ex Holt che ha trascinato i suoi per tutto il corso della contesa. Nel secondo set, la reazione piacentina che ha rimesso in equilibrio la sfida, ma nel momento topico di uno spettacolare terzo set, sono stati i brianzoli di coach Ecchelli a spuntarla in un finale per cuori fortissimi. La sfiducia ha invece investito Tondo e soci nel set conclusivo che ha consegnato i tre punti a Monza, ennesima compagine in grado di violare il Palabanca.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-MIO VOLLEY MONZA 1-3

(22-25 25-16 26-28 17-25)