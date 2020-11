Silvia Zanardi da urlo: vice campionessa europea nella corsa a punti

Splendido risultato ottenuto da Silvia Zanardi, ciclista piacentina in forza alla V02 Team Pink: la giovanissima atleta di casa nostra ha infatti conquistato oggi, sabato 14 novembre, la medaglia d’argento agli europei in corso di svolgimento in Bulgaria. La Zanardi ha ottenuto il prestigioso traguardo nella specialità della corsa a punti: la ventenne ha saputo tenere alle spalle avversarie d’esperienza e di grande prestigio, arrendendosi soltanto alla britannica Archibald. Un successo che dà lustro al ciclismo piacentino e che fornisce grandi speranze circa il futuro di una ciclista che potrebbe raccogliere l’eredità della grande Giorgia Bronzini.

