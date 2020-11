Il Fiorenzuola prova a togliere la ruggine, per i rossoneri trasferta toscana

In un contesto surreale e in cui ogni gara è costantemente a rischio rinvio causa Covid, il Fiorenzuola torna in campo a distanza di tre settimane dall’ultimo impegno di campionato. Quella esterna con il Seravezza, recupero della quinta giornata, sarà la sola gara in programma oggi nel cartellone di un torneo “congelato” e che prova a riallineare una graduatoria funestata dalle complicazioni derivanti dal virus.

I rossoneri, a quota sette punti, hanno una grossa chance per agganciare il primo posto in coabitazione con il Prato. Una vittoria alla portata dell’undici di mister Tabbiani che dovrà però fare i conti con i forfait di Zaccariello e Colantonio, infortunati. Calcio d’inizio fissato alle 15.00 sul campo toscano che i rossoneri raggiungeranno in pullman con pranzo “al sacco” vista l’impossibilità di accedere a locali e ristoranti.

