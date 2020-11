Il Piace ritrova Manzo per la sfida più complicata: ad Alessandria per stupire

Torna Manzo, ma il Covid non molla la presa sul Piace. A distanza di oltre un mese infatti, il tecnico salernitano ha fatto finalmente registrare la negatività al secondo tampone consecutivo e dunque via libera al ritorno in panchina oggi ad Alessandria. Calcio d’inizio slittato in avanti (ore 17.30) per consentire di ricevere per tempo l’esito del nuovo giro di test (tutti negativi) dopo le due positività emerse sabato mattina: un giocatore e un membro dello staff. Dunque, non c’è pace in casa biancorossa in una domenica in cui Bruzzone e soci affrontano una delle formazioni più attrezzate dell’intero novero della serie C. Grigi che però stanno incontrando difficoltà inattese e che sono reduci dall’incredibile ko esterno sul campo dell’Albino Leffe. Una sconfitta che ha lasciato scorie notevoli visti gli infortuni di capitan Gazzi e dell’ex Corazza che oggi saranno costretti ad alzare bandiera bianca. Piace che dovrebbe presentarsi con la formazione-tipo con la novità Ghisleni sul versante mancino al posto di Visconti. Non è da escludere l’esordio dal primo minuto anche di Maritato in attacco.

ALESSANDRIA-PIACENZA

ALESSANDRIA (3-5-2) Crisanto; Scognamillo, Blondett, Prestia; Mora, Casarini, Chiarello, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi. (Corsta, Pisseri, Bellodi, Cosenza, Marchioni, Rubin, Parodi, Castellano, Suljic, Stijepovic). All. Gregucci

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Renolfi; Corbari, Palma, Galazzi; Corradi; Maritato, Babbi. (Stucchi, Anane, Martimbianco, Daniello, Saputo, D’Iglio, Miceli, Pedone, Losa, Ballarini, Villanova, Lamesta, Siani). All. Manzo

Arbitro Di Cairano di Ariano Irpino