Nessuna sostituzione dopo l’intervallo. Alessandria-Piacenza 1-0

E’ ripresa la sfida del Moccagatta, Alessandria avanti di un gol grazie alla segnatura di Arrighini nel finale di prima frazione. Nessuna sostituzione operata dai due tecnici dopo l’intervallo.

PRIMO TEMPO

Si è chiuso con l’Alessandria avanti di un gol il primo tempo. Decide al rete di Arrighini giunta al 42′ quando lo 0-0 sembrava ormai scritto. Piace ottimo in avvio, con il trascorrere dei minuti i padroni di casa sono cresciuti, senza però creare eccessivi brividi a Vettorel impegnato in una circostanza con una gran botta da fuori. Piace che è latitato in avanti, nonostante la grande verve di Lamesta, il migliore nel terzetto avanzato. In pieno recupero, clamoroso l’errore di Gonzi a tu per tu con Pisseri: destro secco e potente, ma troppo centrale e il portiere di casa ha sventato.

Al 42′, Alessandria in vantaggio: fuga a destra di Arrighini che ha bruciato Bruzzone e ha approfittato dell’uscita incerta di Vettorel depositando in rete il pallone dell’1-0.

Pericolosa al 38′ l’Alessandria: da una azione susseguente a un calcio di punizione sul versante mancino, gran destro da fuori area di Casarini che ha richiesto l’intervento di Vettorel che ha respinto con i pugni.

Giunti a metà primo tempo, regge lo 0-0 con il Piacenza che si sta ben disimpegnando al cospetto di una formazione tecnicamente superiore ma che per ora non sta facendo valere questa superiorità. Per i grigi un solo tentativo pericoloso con Euesepi, al 22′, con un colpo di testa terminato alto dopo un calcio d’angolo di Di Quinzio.

Partenza a razzo del Piacenza che, dopo un paio di minuti ha creato grossi grattacapi alla difesa di casa con la fuga a destra di Lamesta il cui cross è stato intercettato in extremis dal portiere Pisseri rimasto nell’occasione infortunato. Si è ripreso a giocare dopo una lunga pausa, con lo stesso estremo difensore che si ripresenta con una vistosa fasciatura al capo dopo lo scontro con un proprio difensore.

Sono in campo Alessandria e Piacenza. Al Moccagatta va in scena, ovviamente a porte chiuse, una sfida valida per l’undicesimo turno del campionato di serie C, girone A. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta, i grigi devono fare a meno dell’ex Corazza e di capitan Gazzi infortunati. Tra le fila biancorosse assente Visconti, al suo posto Renolfi alla prima da titolare. Dopo oltre un mese, c’è mister Manzo in panchina, finalmente negativo al Coronavirus.

ALESSANDRIA-PIACENZA 0-0

ALESSANDRIA (3-5-2) Pisseri; Bellodi, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Castellano, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi. (Crisanto, Chiarello, Stijepovic, Blodett, Crosta, Macchioni, Suljic, Mora, Poppa, Rubin). All. Gregucci

PIACENZA (4-3-1-2) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Renolfi; Pedone, Palma, Galazzi; Corradi; Gonzi, Lamesta. (Anane, Martimbianco, Miceli, D’Iglio, Corbari, Maritato, Losa, Saputo, Babbi, Siani, Ghisleni, Ballarini). All. Manzo

Arbitro Di Cairano di Ariano Irpino