Bakery Piacenza, dieci positivi in squadra. Un solo giocatore negativo

Il Coronavirus tiene sotto scacco la Bakery Basket Piacenza: la società biancorossa, che milita nella Serie B di pallacanestro, ha fatto sapere che gli esiti degli ultimi tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno confermato la positività al Covid-19 di 10 componenti del gruppo squadra. “La situazione – si legge in una nota del club – coinvolge attualmente nove giocatori e il coach Federico Campanella, risultati positivi al Covid. Inoltre, due giocatori sono stati messi in isolamento fiduciario dalle autorità sanitarie locali. Attualmente quindi, la squadra dispone di un solo giocatore negativo che può continuare l’attività sportiva. Tutti i soggetti si trovano in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie”.

Qualche giorno fa, invece, la Bakery era stata costretta a dire addio anzitempo alla Supercoppa: i biancorossi, infatti, erano stati estromessi dalla competizione a causa dei ritardi avuti nell’effettuare i tamponi molecolari che avrebbero dovuto dare il via libera, in caso di completa negatività del gruppo, agli ottavi di finale che si sarebbero dovuti giocare ieri sera in trasferta in casa di S.Bernardo Alba.