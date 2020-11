Piacenza Calcio, altri cinque positivi. A rischio la sfida col Novara

Non c’è pace in casa Piacenza che, dopo la perdurante positività di mister Vincenzo Manzo e del ds Di Battista e i due calciatori risultati positivi nei giorni scorsi, oggi il Covid irrompe nuovamente in via Gorra. Sono addirittura cinque i “casi di bassa positività” emersi nell’ultimo giro di tamponi cui è stato sottoposto il gruppo squadra. Come si legge dal comunicato diramato dal club, saranno eseguiti a breve nuovi accertamenti in vista della sfida di sabato con il Novara, a questo punto a forte rischio

© Copyright 2020 Editoriale Libertà