Anticipo ad alto rischio per la Gas Sales Bluenergy. Oggi sul parquet della Power Milano

Non sarà in campo il nuovo acquisto Mousavi, il centrale iraniano ufficializzato ieri dalla società della presidentessa Elisabetta Curti, ma la Gas Sales Bluenergy andrà comunque a caccia di un risultato positivo nella tana della terza forza del campionato. Oggi, con inizio fissato alle ore 18, i biancorossi saranno di scena sul campo di Power Milano. Un ostacolo assai complicato visto il gran momento di forma della formazione allenata da Roberto Piazza.

In attesa del raggiungimento della forma ottimale di Mousavi, coach Bernardi puterà su Baranowicz a fungere da palleggiatore con Grozer opposto; Clevenot e Russell saranno gli schiacciatori con Polo e Candellaro centrali. Scanferla sarà il libero in una sfida che Piacenza vuole fare propria per dimenticare in fretta il ko subito per mano di Manzo settimana scorsa. Si tratta dell’ultimo impegno del girone di andata anche se la Gas Sales Bluenergy dovrà recuperare la gara con Verona, rinviata a causa Covid.