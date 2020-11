La Gas Sales prepara la sfida di sabato con Ravenna. Botto: “Siamo in crescita”

Prosegue il cammino di avvicinamento in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza al prossimo appuntamento di Superlega, che vedrà i biancorossi impegnati in casa nell’anticipo della prima giornata di ritorno contro Ravenna sabato 28 novembre alle ore 19.30 (Diretta Eleven Sport).

Tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza ancora a porte chiuse, i ragazzi di coach Bernardi affronteranno per la terza volta in questa stagione i romagnoli: un successo a testa finora per le due formazioni, con i piacentini usciti sconfitti dalla gara in Coppa Italia e vittoriosi invece all’esordio in campionato a settembre.

Nelle ultime cinque gare disputate Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha conquistato quattro vittorie, segnale di una squadra in crescita ma come tiene a sottolineare sempre coach Bernardi è vietato abbassare la guardia. L’obiettivo è continuare a migliorare come spiega anche Iacopo Botto, schiacciatore spezzino alla sua seconda stagione in Emilia: “La vittoria di Milano ci ha dato molta consapevolezza, siamo una squadra forte e possiamo crescere ancora molto e se giochiamo come sappiamo e vogliamo, possiamo vincere con tutti. Siamo in crescita ma sicuramente dobbiamo migliorare su alcuni aspetti che ci possano dare la continuità per un cammino sempre più costante.”

Arrivati, dunque, al giro di boa in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si punta a crescere sempre di più, a fare risultati e a migliorare la propria posizione in classifica in questa seconda parte di stagione: “Speriamo di riuscire a giocare con continuità, data la situazione Covid; faremo di tutto per arrivare nelle prime posizioni e ci prepareremo al massimo per giocarci i playoff”.