Un Piacenza decimato non può sbagliare la sfida-salvezza con la Giana

Tempo di recuperi nel girone A di serie C e anche il Piacenza, falcidiato dalle assenze causa Covid-19, sarà protagonista dalle 15 del confronto-salvezza nella tana della Giana Erminio. Punti pesantissimi quelli in palio oggi a Gorgonzola dove i biancorossi si presentano privi di ben 14 elementi, tutti alle prese con i problemi legati alla positività al Coronavirus. Mister Manzo potrà però contare sul nuovo arrivato Davide Libertazzi che sarà a guardia dei pali dal primo istante vista l’assenza di Vettorel. Formazione obbligata per il tecnico salernitano che si ritrova privo dei due registi presenti in rosa, Palma e Miceli. Molte assenze, questa volta per infortunio, anche tra le file lombarde, ma Giana reduce dal successo esterno ai danni della Lucchese dopo l’esonero di Ardito. Sarà l’ultima panchina dello storico allenatore brianzolo, Cesare Albé che ha annunciato il suo congedo definitivo e il ritorno nei quadri dirigenziali dopo una vita trascorsa sulla panchina del club del presidente Damonte.

Queste le probabili formazioni:

GIANA ERMINIO-PIACENZA

GIANA ERMINIO (3-4-1-2) Zanellati; Montesano, Bonalumi, Marchetti; Zugaro, Finardi, Pinto, Rossini; Maltese; Ferrario, Perna. (Acerbis, D’Aniello, Barazzetta, Benatti, Palazzolo, Ferrario, Babatti, De Maria, Capano, Della Bona, D’Ausilio, Corti). All. Albé

PIACENZA (4-3-1-2) Libertazzi; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Renolfi; Pedone, Corbari, Galazzi; Corradi; Lamesta, Maritato. (Stucchi, Martimbianco, Ballarini, Ghisleni, Heatley, Losa, Siani, Casali). All. Manzo

ARBITRO Scarpa di Collegno