Studenti-atleti di alto livello: premiati 12 ragazzi del Karate Farnesiana

Campioni sul tatami e sui libri: il Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic ha ricevuto un encomio dal Ministero dell’Istruzione, dopo gli eccellenti risultati centrati in campo nazionale e internazionale da 12 atleti-studenti.

Il club piacentino ha infatti il maggior numero di studenti-atleti di alto livello nel karate dell’Emilia Romagna. Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti dalla palestra piacentina, che nel 2017 è stata insignita dal Coni di Piacenza come “migliore società nell’attività giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia” e nel 2020 (questa volta dal Coni Emilia Romagna) è stata eletta “migliore società nell’attività agonistica e giovanile di karate in regione e come seconda società di Piacenza e provincia in tutti gli sport”.

La direzione tecnica del Karate Piacenza, composta dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli, si complimentano con i 12 portacolori piacentini che peraltro dimostrano un ottimo profitto nell’attività scolastica.

IL PROGETTO – Il ministero dell’istruzione da alcuni anni ha avviato il progetto “Studenti-atleti di alto livello” riconoscendo tali atleti meritevoli di grande attenzione da parte delle istituzioni scolastiche. Il decreto ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018 ha consentito agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o paritari di tutta Italia di supportare l’attività sportiva degli studenti che praticano attività sportiva agonistica di alto livello, coniugando con successo l’attività didattica con quella sportiva.

Viene dunque previsto dal consiglio di classe un progetto formativo personalizzato per l’atleta di alto livello con l’identificazione di due figure di riferimento: docente scolastico referente di progetto (tutor scolastico) individuato dal consiglio di classe referente di progetto esterno (tutor sportivo) designato dall’associazione sportiva dell’atleta di alto livello. Gli studenti che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno ottenuto tale importante riconoscimento sono stati 13.827 in tutto il territorio nazionale, di cui 1.338 in Emilia Romagna, su un totale di 1.841 scuole aderenti al progetto didattico.