Assigeco Basket, dopo l’exploit contro Orzinuovi al Palabanca arriva Trapani

Dopo la super rimonta ai danni di Orzinuovi alla prima uscita in campionato, l’Assigeco Basket Piacenza si prepara oggi (domenica 29 novembre) ad affrontare al PalaBanca Trapani, con palla a due in programma alle 12.00. Quella siciliana è una squadra molto esperta e che ha mantenuto quasi per intero il roster dello scorso anno. Probabile, tra le fila sicule, l’esordio dell’asso a stelle e strisce Miller, giocatore molto atletico e prestante

Coach Salieri, in settimana, l’ha ripetuto: “Dovremo stare molto attenti al loro tiro da tre punti e in linea generale dovremo stare attenti ad affrontare una squadra che usa molto raziocinio. Recuperiamo nel roster anche Molinaro, dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto in panchina nella gara d’esordio”.