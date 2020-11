Posticipo da non fallire, il Piace a Como con gli ex Ferrari e Bertoncini

Il Piacenza chiude oggi il quadro della 13esima giornata con la sfida a domicilio del Como: dalle 21, con diretta su Rai Sport, i biancorossi proveranno ad interrompere la serie nera che dura da tre partite caratterizzate non solo da altrettante sconfitte, ma anche da nessuna rete messa a segno. Situazione che rimane di emergenza con mister Manzo che ha recuperato cinque dei 14 positivi al Covid-19 ma che difficilmente andranno oltre la presenza in panchina. Si tratta di Visconti, Maio, Palma, D’Iglio e Babbi. Non ci saranno nemmeno Simonetti e Pedone per squalifica, vista la situazione non è da escludere il ricorso ad una difesa a tre elementi osservata all’opera anche nel finale dell’ultima gara disputata con la Giana. Servirà assolutamente fare punti per non vedere scappare definitivamente il trenino-playout con l’Olbia che ieri è tornata, a sorpresa, al successo ai danni della Juve Under 23.

Sul fronte opposto, attenzione agli ex biancorossi Ferrari e Bertoncini; la squadra di Banchini nelle scorse settimane ha vissuto un periodo pesante sul fronte contagi, ma è la caratura tecnica dei lombardi è evidente e chiaramente superiore a quella del Piace.

Queste le probabili formazioni:

COMO-PIACENZA

COMO (4-4-2) Facchin; Iovine, Bertoncini, Solini, Magrini; Terrani, H’Maidat, Bellemo, Gatto; Ferrari, Rosseti. (Zanotti, Crescenzi, Bovolon, Foulds, De Nuzzo, Arrigoni, Celeghin, Cicconi, Gabrielloni, Walker). All. Banchini.

PIACENZA (4-3-1-2) Libertazzi; Losa, Battistini, Bruzzone, Renolfi; Ballarini, Corbari, Galazzi; Corradi; Maritato, Ghisleni. (Stucchi, Martimbianco, Visconti, Lamesta, Casali, D’Iglio, Babbi, Maio, Palma, Heatley, Siani). All. Manzo

Arbitro Carella di Bari