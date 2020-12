Gas Sales, la presidente Curti: “Stiamo pensando di tornare sul mercato”

Sospiro di sollievo in casa Gas Sales, Grozer ne avrà solo per una ventina di giorni. A dirlo è stata Elisabetta Curti, la presidente della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata ospite dell’ultima puntata di Zona Sport nel blocco incentrato sul volley insieme a Gian Luca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Si temeva una frattura per lo schiacciatore biancorosso, infortunato nella gara contro Ravenna, ma il pericolo è scampato. “Adesso è ancora troppo presto, speriamo di averlo in campo tra una ventina di giorni, però per fortuna è stata esclusa la frattura. Dovrà essere bravo il nostro coach a inventarsi qualcosa senza di lui. Devo dire che la squadra ha dimostrato di essere un gruppo, forse per la prima volta in questo campionato, dopo l’uscita di Grozer, ho fatto i complimenti ai giocatori che sono entrati. Mercato? Ne stiamo parlando” il pensiero della presidente.

Seconda parte dedicata a rugby e basket con Giacomo Biffi, estremo della Sitav Rugby Lyons e Lorenzo Dal Monte, vice coach dell’Assigeco Basket Piacenza, con i giornalisti di Libertà Carlo Danani e Leonardo Piriti: entrambe reduci da due sconfitte “dovute a troppi errori” come hanno detto gli ospiti. In collegamento anche coach Federico Campanella della Bakery e il vice coach del Fiorenzuola Gian Luca Bricchi. Sconfitta anche per Fiorenzuola, “ma abbiamo dimostrato di avere dei valori e ce la siamo giocata” ha detto Bricchi, mentre la Bakery di Campanella è attesa all’esordio in campionato che sarà sabato prossimo: “Abbiamo fatto il primo allenamento con sei giocatori, dobbiamo cercare la forma migliore anche se non è facile”.

Infine, ultima parte sul nuoto pinnato con Marco Pietralunga, atleta della Calypso Piacenza che di recente si è meritato la chiamata nella Nazionale Italiana di nuoto pinnato, con Umberto Raimondi, presidente della Calypso. “Non me la aspettavo, con il Covid la speranza si era un po’ persa, sono contento” ha detto Marco, convocazione che ha reso contento coach Raimondi: “Ha ottenuto grandi risultati in questa stagione, alcuni anche insperati”.