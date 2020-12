Lyons, il cuore non basta: Mogliano trionfa al Beltrametti 9-18

Seconda sconfitta consecutiva per i Lyons che tra le mura amiche del Beltrametti, in una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Top 10 di rugby, sono stati battuti da Mogliano con il punteggio di 9-18. I ragazzi di coach Garcia hanno chiuso la prima frazione sotto di tre punti (6-9 recitava il parziale), mentre il secondo tempo ha visto i marchigiani imporsi con altri nove punti, contro i tre messi a segno dai padroni di casa. Per i bianconeri si tratta come detto del secondo stop di fila, dopo quello di una settimana fa a Colorno.

A breve l’articolo completo