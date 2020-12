Ancora problemi di formazione per Manzo, ma il Piace oggi ha solo un risultato

Sfida da non sbagliare per il Piacenza che oggi, dalle 15, affronta la rivelazione Pro Sesto in un match valido per la 14esima giornata del girone A di serie C. Biancorossi penultimi della classe e dunque che non possono rimandare l’appuntamento con il successo che manca ormai da oltre un mese (vittoria a Lecco per 4-2). Manzo è ancora alle prese con diverse defezioni, su tutte quella di Corradi, stoppato da un infortunio di natura muscolare. Ci saranno Simonetti e Pedone al rientro dalla squalifica, il modulo sarà ancora il 3-5-2 osservato all’opera nell’ultima uscita di Como. Proprio con i lariani, la formazione di Parravicini ha ricevuto un ko che non ha comunque “sporcato” una graduatori che sorride alla neopromossa che al Garilli sarà guidata da bomber De Respinis, cinque centri fino a questo punto del campionato. Come sempre, purtroppo, sarà ancora gara a porte chiuse. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Simonetti, Ballarini, Palma, Galazzi, Visconti; Siani, Maio. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Saputo, Casali, D’Iglio, Gonzi, Losa, Pedone, Babbi, Heately, Maritato, Villanova). All. Manzo

PRO SESTO (4-3-3) Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco; Di Munno, Gattoni, Palesi; Cominetti, De Respinis, Scapuzzi. (Del Frate, Maldini, Ntube, Miscioscia, Motta, Parrinello, Costa, Bosco, Murati, Maffei, Pelle). All. Parravicini

ARBITRO Costanza di Agrigento