Volley, rugby, basket e i campioni piacentini di golf questa sera a Zona Sport

Torna questa sera, dalle 20.30 su Telelibertà(e in streaming sul sito Liberta.it), Zona Sport, programma di approfondimento sul panorama sportivo piacentino. Il conduttore Marcello Tassi avrà come sempre diversi ospiti in collegamento per parlare degli incontri disputati nello scorso weekend e dei prossimi impegni di campionato.

Prima parte dedicata alla pallavolo con Michele Baranovicz, palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in collegamento insieme a Gian Luca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, che commenteranno l’ultimo match perso dai biancorossi domenica scorsa in trasferta contro Perugia.

Seconda parte del programma con rugby e basket protagonisti: saranno ospiti Lorenzo Maria Bruno, capitano della Sitav Rugby Lyons, con Leonardo Piriti, giornalista del quotidiano Libertà, per parlare di palla ovale, poi Nemanja Gaijc, guardia dell’Assigeco Piacenza, Sebastian Vico, guardia della Bakery Basket Piacenza, Andrea Maggiotto, capitano del Basket Fiorenzuola, e Carlofilippo Vardelli giornalista di Radio Sound, che analizzeranno le partite delle tre squadre piacentine di pallacanestro del fine settimana.

Terza e ultima parte infine dedicata al golf con altri tre ospiti: Alain Vergari, maestro della Nazionale italiana maschile di golf in compagnia di due giovani promesse, Riccardo Tosi, Nazionale di golf Under 16, ed Elia Dallanegra, Nazionale di golf Under 18.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.