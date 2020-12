Oggi sfida al Novara, il Piace cerca continuità e punti per la risalita

E’ di nuovo tempo di tornare in campo per il Piacenza che oggi, alle 15, sfida il Novara in un confronto valido quale recupero della 12esima giornata. Gara che lo scorso 22 novembre fu rinviata a causa dell’esplosione del focolaio-Covid all’interno del gruppo biancorosso. A distanza di settimane, quasi tutti recuperati i giocatori di Manzo affetti da Coronavirus, ma il tecnico salernitano, ormai è una costante, è ancora alle prese con numerose assenze.

Non ci sarà Corradi, out per infortunio, al pari di Ballarini, uscito malconcio dalla gara con la Pro Sesto di domenica scorsa. Certo il ricorso al 3-5-2 che in queste ultime giornate ha regalato frutti inattesi e che sembra ora rappresentare certezza per il tecnico ex Chieri. Dall’altra parte c’è un Novara che è una delle grandi delusioni di questa prima parte di stagione: mister Marcolini, subentrato a Banchieri un mese fa, non può permettersi passi falsi ulteriori dopo il pareggio di Grosseto. Non potrà disporre di Schiavi, squalificato per tre giornate, e quindi potrebbe impiegare dal primo istante Collodel, ex Fiorenzuola. Sempre a metà campo ci sarà una vecchia conoscenza di via Gorra come Tommaso Bianchi, cresciuto proprio nel settore giovanile del Piacenza.

Gara che si disputerà a porte chiuse, il terreno di gioco in queste ore di forti precipitazioni è stato protetto con le coperture in nylon e dunque non dovrebbero esserci rischi di rinvio della gara. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-NOVARA

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Simonetti, D’Iglio, Palma, Galazzi, Visconti; Maritato, Siani. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Heatley, Saputo, Villanova, Pedone, Gonzi, Ghisleni, Maio, Babbi). All. Manzo

NOVARA (4-3-3) Lanni; Lamanna, Sbraga, Migliorini, Cagnano; Firenze, Bianchi, Collodel; Gonzalez, Panico, Zigoni. (Desjardins, Spada, Bellich, Bove, Colombini, Natalucci, Pagani, Pogliano, Hrkac, Ivanov, Cisco, Lanini, Tordini). All. Marcolini

ARBITRO Calzavara di Varese

Classifica: Renate 31; Pro Vercelli 26; Como, Juventus U23 e Carrarese 25; Lecco 24; Alessandria e Pro Sesto 23; Albinoleffe 20; Pro Patria e Grosseto 19; Pontedera 18; Novara 16; Pergolettese 15; Livorno 14; PIACENZA, Giana Erminio e Olbia 13; Pistoiese 12; Lucchese 6.

Pro Vercelli, Novara, Livorno e PIACENZA una partita in meno