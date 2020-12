Gli arbitri piacentini hanno scelto: Domenico Gresia ancora presidente

Non c’erano grossi dubbi, ma in serata è arrivata l’ufficialità: Domenico Gresia sarà ancora il presidente dell’Aia piacentina. Il presidente degli arbitri di calcio è stato infatti il trionfatore delle elezioni indette online per il rinnovo dei vertici dell’associazione. Settantasette i votanti complessivi, Gresia proseguirà il proficuo lavoro avviato sei anni fa: “Sono molto felice di poter proseguire soprattutto perché avrò l’opportunità di collaborare nuovamente con chi in questi anni è stato decisivo per la crescita della nostra realtà – ha detto ieri sera Gresia -. L’obiettivo primario sarà proprio quello di conservare al massimo il clima familiare e di amicizia che si respira in sezione: solo così potremo migliorare ulteriormente”. Eletto anche Giampiero Gregori quale delegato di sezione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà