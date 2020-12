Piace, domani a Lucca ancora tante assenze per infortunio

In attesa dell’esito degli ultimi tamponi cui la squadra è stata sottoposta ieri, il Piacenza fa la conta degli indisponibili per infortunio e che domani daranno forfait per la sfida importantissima con la Lucchese. Al Porta Elisa, al cospetto del fanalino di coda del campionato (ore 15), mister Manzo non disporrà di Corradi, Visconti, Vettorel, Lamesta, Ballarini, Ghisleni e Maio. Una situazione che imporrà diverse novità nello schieramento iniziale con Maritato che, in attacco, dovrebbe far coppia con Gonzi. A centrocampo con Palma e Galazzi, probabile l’impiego di Simonetti nel ruolo di mezz’ala destra. Heatley e Renolfi dovrebbero essere gli esterni a tutta fascia nel 3-5-2 ormai collaudato a dovere.

Queste le gare del 15esimo turno:

SABATO 12 DICEMBRE

Como-Carrarese (ore 14.30)

Pro Vercelli-Albino Leffe (ore 15)

DOMENICA 13 DICEMBRE

Olbia-Renate (ore 12.30)

Giana-Grosseto (ore 15)

Juve Under23-Alessandria (ore 15)

Lucchese-Piacenza (ore 15)

Pergolettese-Novara (ore 15)

Pro Patria-Lecco (ore 15)

Pro Sesto-Pontedera (ore 15)

Pistoiese-Livorno (ore 17.30)

CLASSIFICA Renate 31; Pro Vercelli 26; Como, Juventus U23 e Carrarese 25; Lecco 24; Alessandria e Pro Sesto 23; Albinoleffe 20; Pro Patria e Grosseto 19; Pontedera 18; Novara 17; Pergolettese 15; Piacenza e Livorno 14; Giana Erminio e Olbia 13; Pistoiese 12; Lucchese 6. Pro Vercelli e Livorno una partita in meno.