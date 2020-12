Gas Sales Bluenergy d’autorità: con Cisterna primo 3-0 stagionale

Nessuna sorpresa: la Gas Sales Bluenergy ha piegato oggi il fanalino di coda Cisterna, conquistando tre punti che mantengono i biancorossi nelle zone di medio-alta graduatoria del campionato di Superlega giunto alla terza giornata di ritorno. Al Palabanca, i ragazzi di coach Bernardi hanno conquistato il primo 3-0 della stagione al cospetto di un avversario evidentemente inferiore e che ha dato filo da torcere soltanto nella parte iniziale del primo set. Con Groozer out per la positività al Covid-19, è stato gettato nella mischia l’opposto ceco Finger, all’esordio: gara da applausi la sua condita da numerosi attacchi vincenti e che fa ben sperare per il futuro.

La formazione della presidentessa Curti sarà di scena già mercoledì prossimo a Verona (ore 19,30) per il recupero della nona giornata.

GAS SALES BLUENERGY-TOP 3-0

(25-21 25-19 25-17)