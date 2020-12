Manita esterna del Fiorenzuola, i rossoneri al secondo posto solitario

Vittoria autorevole e mai in discussione per il Fiorenzuola che, in una gara valida per il settimo turno del campionato di serie D, ha regolato a domicilio il Corticella con il punteggio di 5-1. Bolognesi annientati dalle reti di Bruschi nel primo tempo, di Oneto, Saia e dalla doppietta di Arondini su rigore nella ripresa. Rossoneri quasi mai in sofferenza e capaci di imporre il proprio gioco dall’inizio alla fine della sfida. Un successo che vale il secondo posto per la squadra di Tabbiani in una giornata in cui sono stati ancora una volta tantissimi i rinvii.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà