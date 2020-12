Piace, oggi a Lucca prova di maturità per uscire dalle sabbie mobili

Troppo presto per definirla gara decisiva, ma la sfida di oggi pomeriggio, calcio d’inizio fissato alle ore 15, rappresenta per il Piacenza crocevia fondamentale per il futuro del campionato. A Lucca, al cospetto del fanalino di coda del girone A di serie C, i biancorossi sono chiamati a dar seguito ai tre risultati utili consecutivi ottenuti negli ultimi turni e a confermare i progressi palesati sul piano del gioco e in particolare nella capacità di andare a segno, divenuta improvvisamente punto di forza del gruppo di Manzo. Un successo al Porta Elisa non significherebbe di certo automatico addio alla zona-pericolo di graduatoria, ma il confronto in terra toscana è di fatto test di maturità che potrebbe garantire maggiore tranquillità per Bruzzone e soci in vista di una possibile risalita in classifica.

Come ormai consuetudine, il tecnico campano deve fare i conti con le assenze che, di fatto, hanno perseguitato la stagione del Piace. Non ci saranno Visconti, alle prese con un infortunio di natura muscolare, così come Corradi, noie a un ginocchio, e Maio per il quale si spera comunque in un recupero in extremis dopo il durissimo colpo subito alla caviglia nel match con il Novara di mercoledì scorso. Assenti anche Ballarini, Vettorel e Lamesta. In attacco, quasi scontato il ritorno dal primo minuto di Juri Gonzi a far coppia con Maritato, anche se uno tra Siani e Babbi può ambire a una maglia da titolare.

Una sola vittoria e tre pareggi in 14 gare disputate: questo il ruolino di marcia di una Lucchese già con l’acqua alla gola e che dunque rappresenterà ostacolo da non sottovalutare per non rischiare amare sorprese in un torneo che ha ormai definito in maniera cristallina forze e valori. Quelle del Piace però, paiono le sole non ancora non del tutto chiare: a Lucca, al triplice fischio, se ne saprà senza dubbio di più.

Queste le probabili formazioni:

LUCCHESE-PIACENZA

LUCCHESE (3-5-2) Coletta; Dumancic, Solcia, Meucci; De Vito, Panati, Convitto, Sbrissa, Adamoli; Bianchi, Nannelli. (Biggeri, Panariello, Papini, Kosovan, Lionatti, Cellamare, Signori, Fazzi, Molinaro, Scalzi, Caccetta, Ceesay). All. Lopez.

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Heatley, Simonetti, Palma, Galazzi, Renolfi; Gonzi, Maritato. (Stucchi, Martimbianco, Casali, Saputo, D’Iglio, Losa, Pedone, Babbi). All. Manzo.