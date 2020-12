Dopo la batosta di Lucca, stasera torna Zona Piacenza su Telelibertà

Gara da dimenticare ieri al Porta Elisa di Lucca per il Piacenza che, piegato per 1-0 dai toscani, si ritrova ancora nel pieno della bagarre della zona retrocessione del campionato di serie C. Se ne parlerà in maniera approfondita questa sera dalle 20,15 su Telelibertà. Torna infatti l’appuntamento con Zona Piacenza, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi, interamente dedicata ai colori biancorossi. Nel corso della serata, dallo Spazio Rotative, gli opinionisti fissi Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Michele Rancati cercheranno di fornire spiegazioni circa il rendimento così altalenante della squadra di Vincenzo Manzo. Tra gli ospiti anche i protagonisti di campo che commenteranno le immagini salienti della gara di Lucca, ma anche dell’intero 15esimo turno andato in scena tra sabato e domenica. Ultima parte di trasmissione dedicata anche alla serie D: protagonista il Fiorenzuola di mister Tabbiani, vittorioso a valanga sul campo del Cortlicella. Il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terreste, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

