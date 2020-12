Pallavolo, rugby, basket e pugilato protagonisti questa sera a Zona Sport

Pallavolo, rugby, basket e pugilato protagoniste nella puntata di Zona Sport, che andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it. Il conduttore Marcello Tassi approfondirà come sempre con tanti ospiti in collegamento video gli ultimi risultati del fine settimana e ci farà scoprire curiosità e novità sui campioni piacentini. In primo piano ci sarà il volley con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, rappresentata dal centrale Alessandro Tondo, che insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gian Luca Pasini parlerà della vittoria ottenuta domenica scorsa contro Cisterna.

Nella seconda parte del programma spazio al rugby con Alberto Rollero, tallonatore della Sitav Rugby Lyons, e a Leonardo Piriti, giornalista di Libertà, poi al basket con Luca Cesana, playmaker dell’Assigeco Piacenza, Carlo Danani, giornalista di Libertà, Michael Sacchettini, centro della Bakery Piacenza e Antonio Brighi, playmaker/guardia del Basket Fiorenzuola.

Infine, terza parte sul pugilato con la campionessa Roberta Bonatti, pugile dell’Arma dei Carabinieri, Roberto Alberti, maestro della Salus Et Virtus Boxe, Nicola Campanini, maestro della Boxe Piacenza e i pugili biancorossi Lodovico Ortu, Jessica Altadonna ed Enache Ovidiu.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.