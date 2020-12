La presidente di Modena: “Zaytsev il prossimo anno giocherà a Piacenza”

L’indiscrezione ha del clamoroso: “Ivan Zaytsev, il prossimo anno, giocherà a Piacenza con la maglia della Gas Sales Bluenergy”. E’ la presidente di Modena, Catia Pedrini, a sganciare questa “bomba di mercato” alla trasmissione “Barba e capelli” in onda su Trc. “Il suo ruolo sarà quello di schiacciatore, con Grozer opposto” ha quindi ipotizzato.

Per il momento si rimane nell’ambito del “fantamercato”, certo è che se davvero “lo zar” (attualmente in prestito in Russia al Kuzbass ma ancora di proprietà di Modena) dovesse arrivare a Piacenza, la squadra di coach Bernardi si candiderebbe ad un ruolo da assoluta protagonista nel campionato di Superlega. Una cosa è certa: a febbraio, di rientro dal prestito, Zaytsev conoscerà il suo destino.