Gas Sales, tamponi negativi: confermata la sfida contro Trento

Sospiro di sollievo in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo che questa mattina (sabato 19 dicembre) era stata pubblicata la notizia di un membro del gruppo squadra positivo al Covid-19.

Il giro di tamponi effettuato questo pomeriggio, fortunatamente, ha dato esito negativo: ciò significa che domani i ragazzi di coach Bernardi potranno regolarmente affrontare Trento in trasferta per la quarta giornata del girone di ritorno, in programma alle 18.00.

Secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie governative rimane in isolamento il membro del Gruppo Squadra risultato positivo al tampone di controllo effettuato giovedì 17 dicembre.