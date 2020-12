Piace, al Garilli è sfida-salvezza: oggi è duello con la Pergo del “Pirata”

Sedicesima giornata del campionato di serie C che si apre oggi alle 15 al Garilli con la sfida che vedrà impegnato il Piacenza al cospetto della Pergolettese dell’ex mister Luciano De Paola. Si tratta del penultimo appuntamento dell’anno solare prima della sosta natalizia per i biancorossi che oggi hanno a disposizione un solo risultato: dopo il pesantissimo ko rimediato sul campo del fanalino di coda Lucchese, serve infatti una immediata reazione per cercare di riemergere dalle zone più pericolose di classifica.

Ancora piuttosto folta la lista degli indisponibili con Maio, Corradi, Vettorel e Visconti ancora fuori causa. Dall’altra parte la squadra cremasca reduce da due successi consecutivi con Carrarese e Novara: sono quattro le lunghezze di vantaggio dei lombardi sul Piace, altrettanti i punti che separano i gialloblu dalla zona playoff. Di fatto, uno scontro salvezza in piena regola. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PERGOLETTESE

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Simonetti, Ballarini, Palma, Galazzi, Renolfi; Siani, Maritato. (Stucchi, Martimbianco, Saputo, Losa, Miceli, D’Iglio, Pedone, Babbi, Gonzi, Daniello, Heatley, Ghisleni, Lamesta). All. Manzo.

PERGOLETTESE (4-3-3) Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa; Figoli, Panatti, Andreoli; Varas, Scardina, Morello. (Labruzzo, Cattaneo, Lamberti, Lucenti, Tosi, Ferrari, Bariti, Piccardo, Bortoluz, Cicone, Faini, Longo). All. De Paola.

ARBITRO Turrini di Firenze