Assigeco, Bakery e Basket Fiorenzuola in campo oggi a partire dalle 12.00

Ultime fatiche del 2020 per le squadre piacentine di pallacanestro, pronte a scendere in campo oggi, domenica 20 dicembre: in Serie A2 l’Assigeco Basket Piacenza affronta in trasferta Orlandina, il cui “rendimento tra le mura amiche – come spiegato dal coach biancorossoblu Stefano Salieri – è di assoluto livello, dato che si attesta sui 90 punti segnati a partita contro i 76 delle trasferte, quindi dovremo prepararci ad affrontare un gruppo che sul suo parquet è molto pericoloso”. Fischio d’inizio alle 12.00 con diretta streaming su Lnp Pass.

In Serie B, invece, la Bakery Piacenza di coach Federico Campanella (che nelle uniche due sfide disputate sin qui ha colto due nette vittorie) non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche al cospetto di Pavia – con palla a due in programma alle 18.00 – proverà a centrare il successo. Mercoledì prossimo, invece, i biancorossi recupereranno la prima di campionato contro Vigevano, rimandata per Covid.

A caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata per mano di Vigevano, il Basket Fiorenzuola di coach Gianlugi Galetti chiuderà il suo 2020 al PalaMagni affrontando Piadena. C’e’ grande voglia per capitan Maggiotto e compagni di archiviarel’annata nel migliore dei modi, affrontando una compagine come quella cremonese affamata di punti. Entrambe a centro-classifica del Girone B-2, le due squadre si affrontano avendo messo in mostra luci ed ombre in questo inizio campionato. I Bees di coach Gianluigi Galetti, ancora alla ricerca del primo successo in trasferta, vogliono confermare il trend iniziato con Olginate rendendo le mura amiche un vero fortino da cui costruire gran parte dell’obiettivo stagionale, quello della salvezza in Serie B.