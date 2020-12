Bakery a valanga a Pavia, Fiorenzuola si arrende a un super Tinsley

Una vittoria e una sconfitta nelle sfide che hanno viste impegnate le due piacentine di serie B della pallacanestro. Ko al PalaMagni per i Bees di coach Gianluigi Galetti al cospetto del Corona Paltina Piadena. 93-80 il punteggio finale in favore degli ospiti capaci di ribaltare la situazione ad inizio terzo quarto grazie alle “bombe” di Tinsley e De Bettin. Il vantaggio di tre punti è cresciuto con il trascorrere dei minuti e proprio Tinsley si è rivelato letteralmente immarcabile per la difesa valdardese.

Vince e convince invece la Bakery che, sul campo di Pavia, annienta gli avversari in una gara senza storia: 67-39 il punteggio finale che la dice lunga sull’andamento della sfida con i ragazzi di Campanella in totale controllo dall’inizio alla fine dell’incontro.