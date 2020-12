Momento delicato in casa Piace, se ne parla stasera a Telelibertà

Momento estremamente delicato in casa Piacenza Calcio, reduce dal pareggio con la Pergolettese. Risultato deludente per i biancorossi che rimangono nelle zone più pericolose della graduatoria e che mercoledì affronteranno, a Bergamo, l’Albino Leffe in un’altra sfida in cui sarà necessario ottenere i tre punti. Se ne parlerà in maniera molto approfondita questa sera, a partire dalle 20.15, nello studio di Zona Piacenza. Con la conduzione affidata a Corrado Todeschi, come di consueto saranno tanti i temi da affrontare con gli opinionisti fissi di Telelibertà. Serata che sarà occasione per tracciare un primo bilancio di questo anno solare per il club di via Gorra che, tra pochi giorni, potrebbe tornare in maniera piuttosto pesante sul mercato per cercare rimedi all’attuale situazione di classifica. Spazio però anche al Fiorenzuola, seconda forza del girone D di serie D e che ieri ha spazzato via con un perentorio 5-1 la capolista Aglianese che, proprio al Comunale, ha conosciuto la prima sconfitta stagionale. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

