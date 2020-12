Piace, rivoluzione in corso: c’è una lista di possibili addii e mercoledì si gioca

Villanova fuori rosa. Vettorel, Siani, Daniello, Martimbianco, Corradi, Heatley, Saputo, Losa, Miceli e addirittura il capitano Bruzzone sulla lista dei partenti. Situazione a dir poco delicata in casa Piacenza Calcio dopo la riunione tecnica di ieri, domenica 20 dicembre, con i dirigenti biancorossi che si sono riuniti per fare il punto su questa prima parte di stagione. Un bilancio che, alla luce del terz’ultimo posto in graduatoria, non può che essere negativo, ma che stando a quanto raccolto, è preludio ad una autentica rivoluzione tecnica. Mister Manzo, per il quale nella mattinata di domenica erano addirittura circolate voci di possibile esonero, è a rischio: la gara di mercoledì con l’Albino Leffe a Bergamo, rappresenterà esame anche per il tecnico. I guai però sembrano essere anche in società, con il direttore sportivo Simone Di Battista ora in discussione e le cui scelte estive, sembrano ora rinnegate in vista della ormai prossima finestra di mercato invernale. Di fatto, clima surriscaldato e tensione alle stelle alla vigilia di una sfida delicata come quella di Bergamo che chiuderà l’anno solare.

Sul fronte giocatori, detto della corposa lista di possibili partenti ma per i quali non sarà semplice troverà una sistemazione, si profilano almeno quattro arrivi volti a portare la rosa ad un numero più contenuto di giocatori rispetto a quelli attuali. Nel frattempo, per Villanova sarebbe già esclusione dal gruppo dopo che l’attaccante ha rifiutato il trasferimento al Fiorenzuola, interessato alle prestazioni dell’ex Atalanta. Per tutti gli altri sembrano essere ore contate prima dell’addio, anche se trovare sistemazioni adeguate non sembra affatto operazione semplicissima.

