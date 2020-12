Il campione di nuoto piacentini Giacomo Carini questa sera a Zona Sport

Sarà Giacomo Carini il protagonista principale della puntata di Zona Sport di questa sera, in onda su Telelibertà alle ore 20.30. Il nuotatore piacentino si racconterà in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi dopo l’argento conquistato ai campionati italiani Assoluti di Riccione nei 200 metri Farfalla. In primo piano le sue sensazioni per l’argento conquistato e le prospettive in ottica qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Nella seconda parte del programma approfondimento sul rugby con la terza linea dei Lyons Luca Petillo e il commento del giornalista di Libertà Leonardo Piriti, per analizzare la grande vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la capolista Rovigo. Poi spazio al basket con Federico Massone, playmaker dell’Assigeco reduce dalla sconfitta di misura a Capo D’Orlando, e con Matteo Brambilla, secondo allenatore della Bakery sempre più schiacciasassi della Serie B anche contro la malcapitata Pavia. Infine, finestra sul volley con il direttore generale della Gas Sales Bluenergy Piacenza Hristo Zlatanov e il giornalista della Gazzetta dello Sport Gian Luca Pasini per fare il punto della situazione in casa biancorossa. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.

