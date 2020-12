Anche D’Iglio e Maritato per l’ultimo quarto d’ora. Albinoleffe-Piace 1-1

Al 34′, calcio di punizione scoccato da D’Iglio dal limite dell’area di rigore: pallone centralissimo, para senza alcun problema Savini.

Mister Manzo ha gettato nella mischia Ghisleni e Galazzi, fuori Lamesta e Ballarini, ma il Piacenza non riesce a sfondare. Albinoleffe che controlla e prova a pungere, ma anche i padroni di casa mancano di qualità in zona offensiva. Alla mezz’ora della ripresa, spazio anche a D’Iglio e a Maritato, fuori Pedone e Babbi.

All’11’, pareggio dell’Albinoleffe: punizione da trequarti di Genevier e Canestrelli ha soltanto sfiorato il pallone che si è infilato alle spalle di Libertazzi che ha soltanto toccato la sfera prima che si insaccasse alle sue spalle.

Al 5′, sparo violento di Lamesta da fuori area: il suo sinistro è ben calibrato, ma il pallone è troppo centrale e il portiere di casa blocca senza problemi.

Ripresa la sfida di Gorgonzola con il Piace avanti di un gol: decide fino ad ora Ballarini. Subito un cambio per l’Albino Leffe: dentro Tomaselli, fuori Petrungaro.

PRIMO TEMPO

Si è chiuso il primo tempo di Gorgonzola, biancorossi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Ballarini.

Gara poco spettacolare nel corso del primo tempo con il Piace che si è comunque dimostrato solido e molto concentrato, concedendo nulla ai padroni di casa: bene la difesa con Bruzzone, Battistini e Corbari che hanno controllato senza patemi l’accoppiata Cori-Manconi assistiti da Galeandro. La prima chance della sfida si è materializzata già all’8’ con Lamesta ma il suo tiro di prima intenzione sul traversone radente da sinistra di Simonetti si è rivelata troppo debole e centrale. Ne è seguita una lunga fase di possesso orobico che ha fruttato solo un paio di corner, dopodichè, nell’ultimo quarto d’ora è uscita la squadra di Manzo. Al 31’, il vantaggio: Gonzi ha avviato a destra l’azione che ha portato Lamesta, tra i migliori, all’assistenza per Ballarini che, sul primo palo, si è girato in velocità e ha scaricato in rete il pallone che decide il primo parziale. Nulla la reazione dell’undici di Zaffaroni che soltanto nel finale ha sfiorato il pari con l’incursione di Manconi che è stato contratto dall’uscita disperata di Libertazzi.

ALBINOLEFFE-PIACENZA 0-1

MARCATORE

ALBINOLEFFE (3-4-1-2) Savini; Canestrelli, Gusu, Riva; Gelli, Genevier, Giorgione, Petrungaro; Manconi; Galeandro, Cori. (Paganessi, Caruso, Berbenni, Nichetti, Tomaselli, Trovato, Gabbianelli, Maffi, Piccoli, Miculi, Ghezzi). All. Zaffaroni.

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Bruzzone, Battistini, Corbari; Simonetti, Ballarini, Palma, Pedone, Gonzi; Lamesta, Babbi. (Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Daniello, D’Iglio, Miceli, Losa, Corradi, Maritato, Siani, Ghisleni, Heatley). All. Manzo.

ARBITRO Monaldi di Macerata

NOTE Ammoniti Corbari e Manconi. Angoli 2-0.